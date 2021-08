Choc anafilattico per puntura insetto, soccorso alpinista

(ANSA) - CAMAIORE (LUCCA), 11 AGO - Intervento di Soccorso Alpino e vigili del fuoco per soccorrere sulle Apuane un alpinista di 32 anni colto da malore a causa di una puntura d'insetto ricevuta durante un'escursione e tale da procurargli uno choc anafilattico. L'allarme è arrivato dai suoi compagni di arrampicata, che hanno fornito le coordinate del luogo (settore "castagni" delle falesie di Candalla di Camaiore). L'elicottero Pegaso 3 ha individuato il punto e con il tecnico di elisoccorso del Sast è riuscito a tirare a bordo col verricello l'infortunato, che è stato trasportato in ospedale al 'Versilia' di Lido di Camaiore. L'escursionista è stato punto da un imenottero mentre era in procinto di effettuare un'arrampicata.

