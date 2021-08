Vaccini: Toscana, altre 80mila Pfizer disponibili su portale

(ANSA) - FIRENZE, 10 AGO - Sono disponibili sul portale regionale della Toscana dei vaccini 80mila nuove dosi Pfizer. Lo fa sapere la Regione Toscana in una nota. "Aggiunti sul portale nuovi 80mila vaccini Pfizer per la fascia 12-59 con somministrazione della prima dose da lunedì 16 agosto e richiamo entro quattro settimane dopo. Non ci sono più scuse per chi ancora non si è vaccinato", ha scritto sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Attualmente, sul portale sono aperte tutte le finestre di età per la prenotazione del vaccino, più quelle relative alle persone fragili, ai caregiver, ai sanitari, e a coloro che non sono iscritti nel sistema sanitario nazionale. (ANSA).