Vaccini in spiaggia, in Toscana 12 nuove tappe sulla costa

(ANSA) - FIRENZE, 10 AGO - Nuove tappe per l'iniziativa 'GiovaniSìVaccinano in spiaggia' che sta portando la campagna di vaccinazione in tour nelle località turistiche della costa toscana. Dopo le prossime tappe già programmate a Marina di Grosseto (11 agosto) e a Castiglione della Pescaia (12 agosto), il camper andrà nell'area nord ovest con 12 nuove tappe, da venerdì 13 a martedì 24 agosto, partendo dalla provincia di Livorno fino a quella di Lucca. Sono Piombino Porto (13 agosto), San Vincenzo (14/8), Castiglioncello (15 agosto), Marina di Cecina (16/8), Livorno (17/8), Tirrenia località Calambrone (18/8), Marina di Pisa (19/8), Cinquale (20/8), Marina di Massa (21/8), Lido di Camaiore (22/8), Forte dei Marmi (23/8) e Viareggio (24/8). Oggi il camper ha fatto tappa a Fonteblanda (Grosseto) dove sono andate esaurite le 150 dosi giornaliere a disposizione. "Sono contento del successo dell'iniziativa dei vaccini in spiaggia. Tantissimi giovani e non solo in questi giorni hanno dimostrato il senso di responsabilità, che contraddistingue la Toscana - commenta il presidente Eugenio Giani -. Con le nuove tappe portiamo il camper anche verso la costa nord della Regione, per garantire la più ampia copertura possibile". "Tramite queste nuove tappe risaliamo tutta la costa della Toscana con 'GiovaniSìVaccinano' - spiega il consigliere per le Politiche giovanili Bernard Dika -. La Toscana è in campo per vaccinare tutti, senza mai fermarsi". L'iniziativa 'GiovaniSìVaccinano in spiaggia', ricorda la Regione, è rivolta alle fasce che vanno da 12 a 59 anni e dagli 80 anni in su. Le uniche escluse sono le persone da 60 a 79 anni, a cui è dedicato il vaccino Johnson & Johnson con accesso libero, in farmacia o negli hub. (ANSA).