Dante: la Divina Commedia va in scena nel giardino di Boboli

(ANSA) - FIRENZE, 09 AGO - Un itinerario teatrale, nel giardino di Boboli a Firenze, attraverso luoghi e personaggi della Divina Commedia: un cammino nell'oltremondo dantesco con 36 soste in altrettanti punti del giardino e 77 attori coinvolti nella rappresentazione. E' quanto propone il parco mediceo delle Gallerie degli Uffizi in occasione del settecentenario della morte di Dante Alighieri. L'iniziativa, dal titolo 'Tra selva e stelle' è in programma nel pomeriggio del 6 settembre.

In ciascuna tappa del percorso, si spiega dalle Gallerie degli uffizi, i personaggi della Divina Commedia interpreteranno la loro condizione individuale di dannazione, redenzione o beatitudine. Tutti gli ambienti selezionati per lo spettacolo saranno animati con installazioni e scenografie che rappresenteranno allegoricamente gli aspetti essenziali delle tre Cantiche: la morte è il tema scelto per l'Inferno, la salvezza per il Purgatorio, il concetto di ascensione a uno stato superiore dell'esistenza quello del Paradiso. Lo spettacolo è prodotto dalle Gallerie degli Uffizi e Archètipo associazione culturale per la regia di Riccardo Massai. "Le ricorrenze non sono mai casuali - commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt -. Ecco che i 700 anni dalla morte di Dante si situano in un momento significativo, nell'anno 2021, successivo all'Inferno abbiamo vissuto nel 2020. In questo tempo di attesa, abbiamo pensato a uno spettacolo sulla Divina Commedia allestito all'interno del Giardino di Boboli, cuore verde della Firenze moderna e scenografia ideale per il percorso dantesco di dannazione, redenzione e beatitudine. Nel Trecento la collina di Boboli era ancora un luogo non urbanizzato, una 'selva oscura' da dove non è difficile immaginare il 'ghibellin fuggiasco' contemplare il centro della città medievale". (ANSA).