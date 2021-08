71 cani in struttura abusiva, accolti da 6 Comuni toscani

(ANSA) - PRATO, 09 AGO - Impauriti, con le piaghe vive causate dalla rogna, dalla sporcizia e dall'incuria: sono arrivati così al canile comunale del Rifugio di Prato 10 dei 71 cani - all'inizio erano 61 ma nel frattempo sono nate due cucciolate - provenienti da una struttura abusiva sequestrata a maggio dai carabinieri forestali a Molazzana (Lucca). Il piccolo Comune della Garfagnana, appena mille abitanti, ha chiesto aiuto al presidente di Anci Toscana, e sindaco di Prato Matteo Biffoni, per accogliere i cani che sono stati accolti da sei Comuni. Essendo infatti il proprietario degli animali un nullatenente, la giurisprudenza in caso di impossibilità economica del privato dispone l'assunzione delle spese in carico al Comune.

Biffoni si è subito attivato lanciando un appello ai Comuni per accogliere gli amici a quattro zampe dandogli un posto adeguato in cui stare. La risposta non si è fatta attendere e i cani sono stati divisi tra Firenze, Pisa, Livorno, Grosseto, Arezzo e Prato: alcuni di loro sono ricoverati in cliniche veterinarie per le sverminazioni e curare soprattutto ferite e piaghe provocate dalla rogna. Oggi Biffoni e l'assessore ai diritti degli animali e città curata Cristina Sanzò si sono recati al canile comunale per vedere i nuovi arrivati: "Questo è un esempio tipico di come gli Enti locali si muovano in aiuto di un altro ente locale gravato da un problema imprevedibile e che non può risolvere da solo e lo fanno per buona volontà, non per obbligo - ha sottolineato Biffoni -. Si è creato un corto circuito tra le competenze e le normative in cui le prime e indifese vittime sono questi cani sfortunati, sarebbe necessario per questo un intervento di livello superiore, regionale o statale, per risolvere situazioni come questa". Per Biffoni, "il Comune di Prato è potuto intervenire grazie al grande lavoro fatto dall'assessorato alla Città curata e da tutto il personale del canile del Rifugio, che ogni giorno fornisce cure e cibo a questi animali". (ANSA).