Cade da moto nel Pisano, muore 51enne

(ANSA) - FIRENZE, 08 AGO - Un motociclista di 51 anni, residente in Liguria, è morto nel pomeriggio dopo essere caduto dalla moto a Capannoli, nel Pisano. L'uomo è stato soccorso da un medico di passaggio che gli ha praticato le prime manovre rianimatorie, perché lo ha trovato già in arresto cardiocircolatorio, e ha allertato il 118 ma il motociclista è morto poco dopo nonostante i soccorsi. Non è escluso che il centauro sia rimasto vittima di un malore alla guida.

Secondo le prima ricostruzioni, la caduta dalla moto è avvenuta all'altezza di un incrocio in cui da una via secondaria si imbocca una strada provinciale. Il medico di passaggio ha trovato il motociclista a terra, privo di coscienza. Era stato preallertato anche l'elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri per gestire la viabilità durante le fasi del soccorso e ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).