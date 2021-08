Green pass: manifestazione contro a Firenze, 'giornalisti terroristi'

Sono stati circa in 300 questo pomeriggio a partecipare alla nuova manifestazione contro il green pass a Firenze. L'iniziativa è iniziata in piazza San Firenze, dove la protesta era stata preavvisata, poi i partecipanti si sono mossi in corteo non autorizzato, raggiungendo la sede de la Nazione, sui viali. per protestare contro la stampa in generale per l'informazione su green pas e vaccini. I manifestanti, alcuni anche inginocchiandosi, hanno pure scandito il nome di Giuseppe De Donno, il medico mantovano che per primo ha sperimentato la terapia col plasma iperimmune per combattere il Covid e che si è tolto la vita il 27 luglio scorso.

Non ci sono stati problemi di ordine pubblico. Personale della digos ha comunque proceduto all'identificazione di una decina di persone individuate come coloro che hanno esortano i manifestanti a muoversi in corteo: si tratta di un gruppo diverso dai promotori dell'iniziale protesta in piazza San Firenze. L'identificazione, a quanto si è appreso, porterà successivamente a una denuncia per manifestazione non autorizzata.