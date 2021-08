Ceronetti, Cetona lo ricorda con concerti, teatro e incontri

(ANSA) - CETONA (SIENA), 06 AGO - Una tre giorni di concerti, teatro, incontri, dal 22 al 24 agosto, a Cetona (Siena) per ricordare, riscoprire e celebrare l'identità di Guido Ceronetti, "uomo culturalmente complesso che proprio a Cetona aveva deciso di ritirarsi per condurre una vita quasi ascetica". 'Storie di un angelo ferito', questo il nome delle iniziative che il Comune di Cetona e l'associazione Aquilegia, con la direzione artistica di Luca Mauceri, hanno scelto per omaggiare l'intellettuale e a scrittore scomparso tre anni fa a 91 anni. Il programma prevede spettacoli di teatro di strada, di prosa, musica, la videoproiezione di un documentario sulla vita dell'artista, un incontro sulla sua attività di scrittore, e altro. Gli attori del Teatro dei Sensibili, fondato da Ceronetti stesso, animeranno le strade e i balconi con incursioni teatrali e letture animate; ci sarà poi il recital musicale 'Elettrico Libro Blu' di Susanna Paisio e un concerto recitante 'Le ballate dell'angelo ferito' di Mauceri. Il 23 agosto andrà in scena la compagnia Le Muse Ulcerose con 'Malamore-ma l'amore no' mentre il 24 (giorno del compleanno di Guido Ceronetti), ci sarà anche l'incontro con il giornalista Giovanni Tesio e la proiezione del documentario 'Il filosofo ignoto' di Francesco Fogliotti ed Enrico Pertichini.

Tutti gli eventi sono gratuiti, con accesso è vincolato alla normativa Covid19. "Ricordare Guido Ceronetti - spiega il sindaco di Cetona Roberto Cottini - significa riportare l'attenzione sulle opere di un grande, libero e poliedrico pensatore capace di leggere l'umanità nella sua complessità e fragilità". La tre giorni, spiega Luca Mauceri, "non è ancora un festival ma ci piacerebbe che lo diventasse. Sono strani tempi, quelli che viviamo, e anche solo immaginare di organizzare tre giorni dedicati a Guido Ceronetti, è stato un azzardo. Ma 'dare gioia è un mestiere duro', ce l'ha insegnato lui". (ANSA).