Montagna pistoiese celebra 750 anni della sua 'cattedrale'

(ANSA) - PISTOIA, 05 AGO - La piccola cattedrale della montagna pistoiese compie 750 anni: sono passati tre quarti di millennio, infatti, dal 1271 quando venne finita di edificare la Pieve di Santa Maria Assunta di Popiglio. Un anniversario che verrà celebrato con un calendario di iniziative organizzato dalla Parrocchia di Popiglio, una settimana fra celebrazioni religiose e iniziative culturali.

La sua imponente facciata romanica, affiancata dal campanile, si affaccia sulla statale dell'Abetone, mentre l'interno è stato completamente rifatto in epoca barocca, con influenze romane.

Insieme all'adiacente museo della religiosità popolare fa parte dell'Ecomuseo della Montagna pistoiese.

Le celebrazioni sono ovviamente commisurate all'emergenza sanitaria: d'altronde, spiegano i promotori, la Pieve di Popiglio, nei suoi 750 anni di storia è già stata in numerose occasioni testimone di guerre ed epidemie ed ha insegnato ad affrontare le difficoltà e a celebrare i momenti felici adattando il tono e i modi ai momenti storici.

Il programma delle celebrazioni comincia domenica 8 agosto con una Messa nella Chiesa del vicino convento delle suore in occasione della festa di San Domenico. Si prosegue poi con la tradizionale processione di Santa Maria per le strade del paese, mentre il 15 agosto la messa sarà celebrata dal vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli. Ricco e variegato anche il programma delle iniziative culturali, in programma in chiesa alle 21: lunedì 9 agosto si parlerà di don Lorenzo Milani e dell'attualità della sua lezione con Sandra Gesualdi, giovedì 12 saranno affrontati gli aspetti storici e artistici della Chiesa, mentre lunedì 16, con il critico televisivo di 'Avvenire' Andrea Fagioli, si affronterà il tema 'Stare svegli davanti agli schermi: la necessità di un'attenzione'. (ANSA).