Covid: Toscana, altri 765 positivi

(ANSA) - FIRENZE, 05 AGO - I nuovi casi registrati in Toscana, nelle ultime 24 ore, sono 765 su 13.787 test di cui 9.006 tamponi molecolari e 4.781 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,55% (11,3% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Toscana Eugenia Giani sui sociali spiegando anche che nelle ultime 24 ore sono stati 35mila i vaccini somministrati e che il 72% dei toscani over 12 ha ricevuto la prima dose. In totale somministrate a stamani in regione 4.229.063 dosi.

Rispetto a ieri è identico il numero dei nuovi casi, sale però il tasso di positività a fronte di un numero inferiore di tamponi: nell'ultimo report erano stati eseguiti 14.286 test con un'incidenza di positivi pari al 5,35% (11,3% sulle prime diagnosi). (ANSA).