Vaccini: Giani, dalle ore 18 si può modificare data richiamo

(ANSA) - FIRENZE, 04 AGO - Dalle ore 18 di oggi mercoledì 4 agosto è possibile, sul portale regionale della Toscana dedicato ai vaccini, modificare la data e il luogo del richiamo con dosi Pfizer e Moderna per tutti coloro che hanno un'età superiore ai 12 anni. Lo fa sapere il presidente della Toscana, Eugenio Giani. L'utente, spiega Giani, dovrà entrare nel portale e selezionare, in alto a destra, l'opzione 'modifica prenotazione'. Si potrà anticipare la seconda dose solo all'interno dell'intervallo tra prima e seconda dose previsto dalle case farmaceutiche.

Non potranno comunque al momento anticipare l'appuntamento del richiamo "chi ha meno di 60 anni e ha fatto la prima dose di Astrazeneca agli open day e dovrà fare il richiamo con Pfizer o Moderna", ha poi precisato sempre Giani. "Sono in corso i lavori per renderlo possibile al più presto", ha aggiunto.