Covid: in Toscana raddoppio casi in un giorno, 765 contagi

(ANSA) - FIRENZE, 04 AGO - Dopo due giorni di calo balzo dei contagi in Toscana, mai così tanti in un giorno dall'8 maggio quando furono 861. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal presidente della Regione Eugenio Giani, sono infatti 765 su 14.286 test - di cui 9.440 tamponi molecolari e 4.846 test rapidi -, con un tasso dei nuovi positivi pari al 5,35% (11,3% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri si registra oltre un raddoppio di casi e tasso di positività a fronte di un numero superiore di test.

In particolare nel precedente report i contagi giornalieri erano stati 326 su 12.655 tamponi e un tasso del 2,58% (5,6% sulle prime diagnosi). (ANSA).