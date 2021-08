Galleria Accademia Firenze lancia sfida Ricci a arte

(ANSA) - FIRENZE, 03 AGO - Una sfida social dal titolo 'Ricci ad arte' per vincere un ingresso gratuito alla Galleria dell'Accademia di Firenze e una visita guidata per tre persone: è quanto propone il museo fiorentino che ha selezionato cinque gessi dello scultore Lorenzo Bartolini che raffigurano donne del 1800, dalle chiome elegantemente acconciate.

La sfida consiste nel riuscire a riprodurre le stesse complicate pettinature e mandare foto o selfie alla Galleria dell'Accademia. Dalla seconda metà di agosto, spiega una nota, e per tutto settembre ogni settimana il museo pubblicherà sul suo profilo Instagram le più fantasiose e le più riuscite. A fine settembre poi una giuria sceglierà la migliore tra quelle che hanno ottenuto più like. (ANSA).