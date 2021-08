Rapinati turisti Forte dei Marmi, spari a salve e un ferito

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 02 AGO - Tre colpi di pistola sparati in aria, un'arma a salve, per intimorire due turisti francesi e rapinarli di un orologio a Forte dei Marmi (Lucca). Così la polizia riferisce di una rapina avvenuta in strada ad opera di due malviventi in moto. Con il calcio della stessa pistola hanno colpito l'uomo alla testa e gli hanno sfilato un orologio di ingente valore. La vittima ha riportato lesioni giudicate lievi. Ricerche in corso in tutta la Versilia.

