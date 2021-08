Nuova guida per la via Lauretana nel Senese

(ANSA) - FIRENZE, 02 AGO - Da Siena fino a Cortona (Arezzo), passando per Vescona, Serre di Rapolano, Sinalunga, e Valiano: sono le tappe della via Lauretana, il percorso escursionistico che interessa il territorio senese. La nuova guida al cammino, dal titolo 'Via Lauretana, da Siena a Cortona', è stata presentata il 2 agosto a Firenze dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall'assessore al turismo di Siena Alberto Tirelli.

La guida, già in vendita nelle librerie e online, accompagna il lettore lungo alcune tappe dell'itinerario toscano con frequenti rimandi agli aspetti storico-naturalistici corredati da schede di approfondimento sui comuni attraversati dal percorso. All'interno della pubblicazione con il sistema di mappe Wikiloc attraverso il proprio smartphone è possibile anche inquadrare il Qr Code per accedere a informazioni più dettagliate sul percorso e ai portali dedicati al turismo dei vari Comuni e al portale 'Visit Tuscany', dedicato all'accoglienza turistica per trovare informazioni utili.

"L'attenzione che la Regione pone ai cammini - ha commentato il presidente della Toscana Eugenio Giani - ci ha spinto a salutare con calore questa pubblicazione che ne celebra uno dei più suggestivi in Toscana, ma direi in Italia. La Via Lauretana, antica strada nata come collegamento tra Cortona e le città etrusche sul mare, che divenne cammino di pellegrinaggio ma anche di commercio e collegamento, oggi è un itinerario turistico di pregio". Tirelli ha poi spiegato che l'obiettivo della pubblicazione, realizzata grazie al contributo della Regione, "è quello di valorizzare i cammini storici di cui è particolarmente ricco il nostro territorio, sempre più considerato destinazione di eccellenza per un turismo attivo e sostenibile. Un prodotto editoriale dedicato sia agli amanti del trekking sia a coloro che desiderano conoscere uno dei percorsi spirituali tra i più suggestivi del nostro Paese". (ANSA).