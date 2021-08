Mini-elicottero precipita nel Pisano, pilota ferito

(ANSA) - PISA, 01 AGO - Un piemontese di 55 anni, della provincia di Cuneo, è rimasto ferito in modo non grave in seguito a un incidente aereo avvenuto nel Pisano, dove è precipitato col suo elicottero monoposto, probabilmente per un'avaria in corso di accertamento. Il pilota, che secondo le prime informazioni sarebbe decollato da un''aviosuperficie nei pressi del lago di Bolsena (Viterbo), è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in ospedale anche se le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. L'uomo viaggiava a bordo di un piccolo elicottero impiegato per attività ricreativa-sportiva, un girocottero o giroplano, velivolo ad ala rotante nel quale, a differenza dell'elicottero, il motore non aziona il rotore principale ma genera una spinta in avanti come per un aeroplano. (ANSA).