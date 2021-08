Covid: Toscana, altri 702 nuovi positivi, tasso sale a 5,39%

(ANSA) - FIRENZE, 01 AGO - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 702 su 13.028 esami di cui 8.537 tamponi molecolari e 4.491 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,39% (11,3% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani usando i social per il consueto aggiornamento della mattina.

In confronto a ieri i nuovi positivi giornalieri sono in rialzo (erano stati 641) su un numero di tamponi e test che era stato superiore (15.702 in totale) pertanto la percentuale fra nuovi contagiati ed esami di laboratorio schizza in alto di oltre un punto (era stata 4,08%). (ANSA).