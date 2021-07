Caldo: codice arancio Firenze, allerta per anziani e fragili

(ANSA) - FIRENZE, 31 LUG - E' stato confermato oggi a Firenze per il secondo giorno consecutivo il codice arancione per le temperature elevate con l'ondata di caldo che sta investendo la città. Allerta per anziani e soggetti fragili: il Comune rinnova dunque le raccomandazioni soprattutto per le persone più a rischio. "Con afa e caldo aumentano disagi e difficoltà per i nostri anziani - afferma in una nota l'assessora al Welfare Sara Funaro - ma anche per le persone fragili in generale, in particolare gli anziani soli. Firenze da sempre mette a disposizione una serie di servizi di protezione perché al centro del nostro impegno c'è assolutamente il benessere e la qualità della vita di tutte le persone che possono essere in questo momento più in difficoltà. Per questo rinnoviamo l'appello a mettere in atto alcuni comportamenti necessari come non uscire nelle ore più calde, bere più spesso e mangiare alimenti leggeri". (ANSA).