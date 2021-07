Incendi: fuga in bagno poi scala Vv.F, salvi all'Argentario

(ANSA) - MONTE ARGENTARIO (GROSSETO), 29 LUG - Quattro persone si sono messe in salvo da un incendio in casa scappando nel bagno e poi venendo evacuate con una scala dei vigili del fuoco. E' successo in un'abitazione di Pozzarello di Monte Argentario (Grosseto) per un incendio scaturito al primo piano.

Tre donne ed un uomo si sono rifugiati all'interno del bagno a causa del fumo denso sprigionatosi dall'incendio e sono stati tratti in salvo dal personale VF tramite l'utilizzo di una scala, per essere poi affidati ai sanitari del 118. Tuttavia nessuno, dopo gli accertamenti del caso, ha avuto bisogno di cure. A causa del parziale distacco di una parte di intonaco è stato inibito l'utilizzo di una stanza che si trova sopra a quella coinvolta dall'incendio, mentre tutto il resto dell'abitazione è rimasto agibile. (ANSA).