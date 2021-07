Covid: Toscana; un altro morto e nuovo salto positivi +12,9%

(ANSA) - FIRENZE, 29 LUG - Altri 748 nuovi casi (età media 31 anni, il 92% ha meno di 59 anni) e un altro morto (età 57 anni di Arezzo, totale vittime sale a 6.911) per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore secondo il consueto report della Regione sull'andamento della pandemia. Salgono a 250.612 i casi totali di positività (+0,3% sul giorno precedente). I guariti nelle 24 ore sono stati 88 (tutte guarigioni virali, a tampone di controllo negativo) crescendo di poco (+0,04%) e raggiungendo il totale odierno di 237.924 guariti dall'inizio della pandemia.

Gli attualmente positivi sono oggi 5.777 (+12,9% su ieri).

Tra loro i ricoverati sono 125 (+4 su ieri) di cui 13 in terapia intensiva (tre in meno). Le altre 5.652 persone positive sono in isolamento a casa con sintomi che secondo una nota della Regione non richiedono cure ospedaliere o asintomatici (+655 su ieri, +13,1%). Ci sono inoltre 11.416 persone (+97 su ieri, più 0,9%) isolate, in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).