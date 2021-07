Covid: Toscana, risale a 748 nuovi casi giorno, tasso 5,53%

(ANSA) - FIRENZE, 29 LUG - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 748 su 13.518 test di cui 8.656 tamponi molecolari e 4.862 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,53% (10,9% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, usando i social.

Rispetto al rilevamento di ieri il numero di nuovi positivi in un giorno è in netta risalita (ieri erano stati 661) pur con meno esami effettuati (ieri in tutto erano stati 14.241) e anche la percentuale di positivi su tamponi e test processati è in evidente aumento (era stata 4,64%). (ANSA).