Incendi, in fase bonifica rogo scoppiato nella notte all'Elba

(ANSA) - LIVORNO, 28 LUG - E' in fase di bonifica l'incendio divampato ieri sera, verso le 22, all'Isola d'Elba in località San Felo, nel comune livornese di Rio nell'Elba. Al momento sono sul posto 10 squadre antincendi boschivi coordinate dal direttore dello operazioni dell'Unione dei Comuni.

Per tutta la notte sono intervenute 12 squadre di operai forestali e volontari che, grazie alla tempestività dell'intervento, sono riusciti a limitare le fiamme e far sì che andassero bruciati solo un ettaro e mezzo di vegetazione perlopiù formata da macchia mediterranea e cespuglio. Sul posto ha operato anche personale dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area percorsa dall'incendio andranno avanti per tutta la giornata. (ANSA).