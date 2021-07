Incendi, vasto rogo in Maremma, impiegati 3 elicotteri

(ANSA) - SCANSANO (GROSSETO), 27 LUG - Vasto incendio in Maremma, in località Colle Fagiano, nel comune di Scansano in prossimità del confine con quello di Campagnatico. Al momento, spiegano i vigili del fuoco, al lavoro tre squadre del comando dei pompieri di Grosseto coordinate dal funzionario tecnico, e squadre da Siena, Firenze e Arezzo e personale dell'antincendio boschivo coordinato dalla Regione Toscana. Impegnati anche tre elicotteri, due della Regione e uno dei vigili del fuoco che hanno effettuato vari lanci.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, spiegano i vigli del fuoco, e l'intervento delle squadre da terra e con gli elicotteri, ha permesso di mettere sotto controllo le fiamme. Le fiamme si sono diffuse nella macchia mediterranea e fra gli oliveti, riferisce la Regione Toscana, e spinte da forte vento presente in zona si muovono in modo imprevedibile, risalendo colline e l'alveo del torrente Trasubbie, complicando le operazioni di spegnimento. Nella zona sono presenti alcune abitazioni e aziende agricole che per il momento non sono coinvolte nell'incendio. Poiché non è previsto un calo del vento fino a sera sono in arrivo altre 10 squadre di volontariato da fuori provincia per chiudere l'incendio prima di buio. Previsti rinforzi per la notte per le operazioni di bonifica e controllo.

