Carroattrezzi 'perde' furgone e farina in strada Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 27 LUG - Pesanti ripercussioni per il traffico stamani a causa di un incidente insolito avvenuto in via Chiantigiana a Firenze, all'altezza della rotatoria di Ponte a Ema: un carroattrezzi ha 'perso' un furgone che stava trasportando sul pianale. Il furgone si è poi rovesciato su un lato con successiva dispersione del carico di farina di semola che trasportava dopo che il conducente del carroattrezzi, si spiega dal Comune di Firenze, ha cercato di recuperare il veicolo 'perso'. E' stata anche necessaria la chiusura per oltre due ore del tratto stradale interessato.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale che intorno alle 9.50, spiega sempre il Comune, "ha dovuto chiudere la rotatoria nel tratto tra via Fortini a via della Torre in direzione Firenze deviando il traffico nel parcheggio laterale.

"Una manovra impossibile per i mezzi pesanti che sono stati scortati in senso contrario dai motociclisti della polizia municipale. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione nella zona sia in uscita A1 che per le provenienze da Bagno a Ripoli.

Dopo un primo recupero della farina da parte delle squadre del Global Service la rotatoria è stata parzialmente riaperta. Le operazioni di pulizia sono continuate in mattinata fino al completo ripristino della carreggiata. La strada è stata riaperta totalmente alla circolazione intorno alle 12.15".

(ANSA).