Maltempo, in Toscana codice giallo per temporali forti

(ANSA) - FIRENZE, 26 LUG - Codice giallo per temporali forti oggi nelle aree interne centro orientali della Toscana, e domani, da mezzanotte fino alle 18, per rovesci che si concentreranno sulle zone di nord ovest della regione dove potranno localmente risultare forti, in particolare in Lunigiana, Garfagnana, Valle del Serchio e Versilia.

In base al bollettino emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale, un campo di relativa bassa pressione sul Mediterraneo centro occidentale mantiene attivo un flusso di correnti umide meridionali associato a condizioni di instabilità specie sulle zone settentrionali.

Sia oggi che domani dunque possibili colpi di vento e grandinate nei temporali. In particolare oggi lunedì 26 luglio i venti saranno localmente forti su l'Arcipelago, litorale meridionale, Colline Metallifere, Amiata e zone appenniniche.

Sempre oggi mare molto mosso a sud dell'Elba. (ANSA).