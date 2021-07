Green pass: in centinaia protestano in piazza della Signoria

(ANSA) - FIRENZE, 24 LUG - Manifestazione anche a Firenze contro il green pass: centinaia di persone si sono ritrovate in piazza della Signoria e quando le forze dell'ordine le hanno invitate a spostarsi nella vicina piazza San Firenze in parte si sono sedute a terra, in mezzo anche ai turisti. 'Libertà' lo slogan scelto dai manifestanti, in molti senza mascherina, che hanno portato alcuni striscioni con su scritto 'Green pass? No grazie. Sul mio corpo decido io' e 'Per una democrazia vera! Che non fomenti l'odio, che rispetti il dissenso'.

La manifestazione in piazza della Signoria rientra tra le iniziative di una mobilitazione lanciata in molte città italiane. (ANSA).