Gkn, partita manifestazione da fabbrica, 'Insorgiamo'

(ANSA) - CAMPI BISENZIO, 24 LUG - Con in testa uno striscione con la scritta 'Insorgiamo' sta partendo in questi minuti il corteo a difesa dei circa 500 dipendenti licenziati con una mail da Gkn (422 della Gkn, 80 delle ditte in appalto) a Campi Bisenzio (Firenze). La manifestazione parte dallo stabilimento e prevede varie tappe nelle zone limitrofe alla fabbrica: al momento sono oltre 2mila, secondo la questura, i partecipanti alla manifestazione, provenienti da tutta Italia, e numerosi altri manifestanti sono in arrivo.

Presente il sindaco di Campi Emiliano Fossi mentre non sono attesi altri esponenti politici. Varie le attestazioni di solidarietà a livello nazionale: tra queste Zerocalcare ha realizzato una vignetta per gli operai licenziati. (ANSA).