'Le sorelle Macaluso' vince Presente Italiano

(ANSA) - PISTOIA, 23 LUG - E' Le sorelle Macaluso' di Emma Dante, pellicola corale sul trascorrere del tempo di cinque sorelle cresciute in una casa nella periferia di Palermo, ad aggiudicarsi il premio come miglior film alla 7/a edizione di Presente Italiano, il festival che dal 13 al 22 luglio ha portato a Pistoia le pellicole più interessanti prodotte in Italia nell'ultimo anno, per la direzione artistica di Michele Galardini.

Il premio è stato assegnato dalla giuria popolare composta dagli spettatori presenti in arena. "Sono molto emozionata - ha commentato la vincitrice Emma Dante in un video-messaggio -. Mi dispiace moltissimo non essere lì con voi ma in questo momento mi trovo in Francia al festival di Avignone dove presento due spettacoli. Non posso esserci fisicamente ma ci sono col cuore.

Sono felice perché questo film è arrivato e continua ad arrivare al cuore delle persone e questa cosa mi riempie di gioia. Volevo condividerla anche con il mio straordinario cast di attrici che hanno fatto tantissimo. E ringrazio ancora tutti col cuore perché sono emozionatissima". (ANSA).