Covid: in Toscana nessun decesso nelle ultime 24 ore

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - In Toscana sono 247.617 i casi di positività al Coronavirus, 470 in più rispetto a ieri (465 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di 32 anni: in particolare il 30% ha meno di 20 anni, il 39% tra 20 e 39 anni, il 23% tra 40 e 59 anni, il 6% tra 60 e 79 anni, il 2% ha 80 anni o più. Non si registrano nuovi decessi nelle ultime 24 ore: il dato totale resta pertanto di 6.901 morti da inizio pandemia.

In aumento invece i ricoveri: sono 98, 8 in più rispetto a ieri, di cui 12 in terapia intensiva, 1 in meno. Questi i dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 237.344 (95,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 3.372, +15,6% rispetto a ieri. Complessivamente, 3.274 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (447 in più rispetto a ieri, più 15,8%). Sono 9.914 (691 in più rispetto a ieri, più 7,5%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alle singole province Firenze registra 189 nuovi casi, con un ulteriore aumento rispetto al precedente report che era di 163, Prato 37, Pistoia 25, Massa Carrara 15, Lucca 57, Pisa 42, anche questa provincia in aumento rispetto a ieri come Livorno che conta oggi 46 in più, Arezzo 13, Siena 29. a su a volta in crescita, Grosseto 17 in più. (ANSA).