Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - Decisa impennata dei contagi Covid in Toscana nell'ultima settimana: i casi sono quasi triplicati, arrivando ieri, 22 luglio, a 505 contro i 173 del 15 luglio scorso. Oggi hanno registrato una diminuzione ma si sono comunque attestati a 470. Frena invece il numero dei decessi: sempre dal 15 luglio scorso nell'arco di una settimana ne sono stati registrati 4, per un totale di 6.901. Secondo l'ultima rilevazione Gimbe, a ieri, è invece restata immutata la situazione dei ricoveri negli ospedali, con l'1% di posti letto ordinari e il 3% di posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid.

Capitolo vaccini: in Toscana al momento non si registra una corsa alla prenotazione all'indomani del via libera del Consiglio dei ministri al decreto che introduce l'uso del green pass per l'accesso ad alcuni servizi ed eventi. Le prenotazioni sul portale regionale della Toscana sono sì aumentate ma già a partire dal 19 luglio: sono state in 7 giorni circa 40.000 in più rispetto alla scorsa settimana. Ancora alle 17 di oggi sono state poco più di 11mila, un dato in linea con quello degli ultimi giorni. (ANSA).