Villa Puccini, scoperto ciclo decorazioni

(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 22 LUG - Un ciclo di decorazioni a tempera, finora nascosto dalle sete che ricoprivano le pareti, è stato scoperto nella Villa Museo Giacomo Puccini a Torre del Lago (Lucca) durante lavori di restauro. La scoperta è stata fatta nella sala, al piano terra, chiamata dallo stesso Puccini 'Omnibus', dove componeva e riceva gli amici. Impossibile al momento stabilire chi abbia eseguito le decorazioni, fatte risalire ai primi del '900: si ricorda che alla realizzazione della residenza, di cui si occupò personalmente Puccini, collaborarono Galileo Chini e Plinio Nomellini assieme agli architetti Luigi De Servi e Giuseppe Puccinelli.

Le decorazioni si trovano nella fascia tra il soffitto a cassettoni e le finestre. Raffigurano soggetti marini: coralli rosso mattone e carpe dal corpo bianco puntinato e il muso scuro. Una pittura che rispecchia il gusto di Puccini per i temi legati al Giappone e che ricorda soggetti trattati dall'amico Galileo Chini. Si sa anche che Nomellini aveva dipinto delle figure intere sulle pareti, sciupate poi dall'umidità: la villa fu costruita su una preesistente torre di guardia che aveva le sue basi a pochi metri dall'acqua del lago. "Si sapeva - spiega la Fondazione Simonetta Puccini - che le figure di Nomellini, annerite e deturpate dall'umidità, erano state ricoperte da stoffe e si pensava dunque che sotto non ci fosse più niente.

Per questo è stata davvero una grande sorpresa trovare queste fasce decorate, durate lo smontaggio delle sete per il loro restauro. Si collocano presumibilmente tra il 1905 e il 1910, successive a quelle di Nomellini, ne è stata trovata testimonianza in alcune foto dell'epoca conservate nell'archivio Puccini".

Le decorazioni saranno visibili al pubblico che visiterà la villa, museo dal 1925 per volere del figlio Antonio e che, dopo una lunga vicenda ereditaria, è passata nelle mani di Simonetta Puccini. (ANSA).