Torna dal 2/9 il Festival Fabbrica Europa, 'Rinascita'

Dal 2 settembre al 17 ottobre torna, tra danza, teatro e musica, il Festival Fabbrica Europa, giunto alla 28/a edizione.

Quest'anno il Festival si snoda tra Firenze, Scandicci, San Casciano in Val di Pesa, Lastra a Signa e Pontedera (Pisa).

Aprono il Festival, sulle acque dell'Arno, i francesi ilotopie con DèRives-Un spectacle fluvial emporté par le courant: guidato da un suonatore di galoubet. Il 9 e 10 settembre la coreografa Ina Christel Johannessen sarà protagonista con la compagnia 'Zero visibility corp' in 'When monday came', evento dedicato al tema della sopravvivenza in relazione a calamità naturali che causano trasformazioni del corpo e della vita. La sezione musica del Festival si sviluppa a partire dalla dimensione aperta del Parco delle Cascine, nel cuore del giardino dell'istituto agrario, che accoglie le sonorità - tra gli altri - della giovane cantautrice sudafricana di base a Berlino Alice Phoebe Lou. La manifestazione ha il sostegno di Fondazione Cr Firenze.

"Ciò che mi ha sempre colpito di questo Festival - ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - è la sua capacità ogni volta di ripartire completamente da capo". Per il presidente della Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee Tuccio Francesco Guicciardini "l'edizione è densa di appuntamenti. Non è facile programmare in questo periodo e siamo contenti del risultato finale". L'assessore alla Cultura di Palazzo Vecchio Tommaso Sacchi ha definito l'edizione 2021 "una edizione di rinascita". "L'obiettivo - ha aggiunto Maurizio Busia, direttore del festival Fabbrica Europa - è far riavvicinare il pubblico agli artisti". "Sosteniamo con convinzione questa importante manifestazione - ha dichiarato il direttore generale di Fondazione Cr Firenze - per essere riuscita, negli anni, a costruire importanti relazioni con varie sedi del territorio regionale e con le comunità che vi abitano".

