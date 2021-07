Arte di carta in mostra a biennale Cartasia a Lucca

(ANSA) - FIRENZE, 22 LUG - Torna, dall'1 agosto al 26 settembre, Lucca Cartasia, decima edizione della biennale internazionale dedicata alla carta intesa come strumento di arte, design, architettura e creatività. Otto le statue monumentali, fatte di carta e cartone, sistemate in angoli suggestivi di Lucca, oltre cento le opere esposte per la mostra indoor, allestita nell'ex museo del fumetto. Il tema scelto per la decima edizione è 'Paura e desiderio', il paese ospite il Giappone.

In programma anche quattro performance artistiche tra danza, fuoco e parole, e il focus sulla moda, con l'esposizione di gioielli, accessori e abiti realizzati in carta e cartone, laboratori, conferenze e opportunità di fare rete. Infine, novità di questa edizione Lucca biennale off, sezione parallela alle esposizioni che porterà la paper art di 30 artisti internazionali in altrettanti luoghi inusuali come ristoranti, negozi, laboratori, studi professionali. "Anche se con un anno di ritardo, siamo riusciti a realizzare questa decima edizione" di Cartasia, "evento più grande e importante al mondo in questo settore", ha detto la direttrice Federica Moretti. "L'industria della carta è fondamentale per Lucca - ha commentato il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini -. Ma la carta non è solo produzione, è anche arte, fantasia, cultura. Il fatto che Cartasia, che negli anni è cresciuta toccando nuovi ambiti come design e architettura, colleghi così bene questi mondi è straordinario". "Dopo un anno di pausa forzata - ha affermato il presidente della Toscana, Eugenio Giani - è con grande piacere che salutiamo la decima edizione di Lucca biennale Cartasia, molto attesa, un evento che premia l'eredità del primo distretto cartario d'Europa e con esso l'arte, l'ingegno e l'espressività che si sviluppano da questo materiale". (ANSA).