Vaccini: Toscana anticipa oggi riapertura 'last minute'

Riaperta alle 19 del 21 luglio, anziché il 26 luglio come annunciato nei giorni scorsi, la finestra per le prenotazioni 'last minute' sul portale regionale dei vaccini per tutti coloro che hanno più di 16 anni. Tutti i giorni, dalle 19 alle 23.59, saranno disponibili alcune centinaia di dosi Pfizer e Moderna da somministrare nelle 24 ore successive. E' quanto si apprende dalla Regione Toscana che spiega di aver anticipato la riapertura del last minute per cercare di accelerare le vaccinazioni.

Intanto oggi è stata riaperta la possibilità agli over 60 di anticipare la data della seconda dose: al momento sono circa 7mila le persone che hanno spostato il richiamo dal mese di agosto alla prossima settimana. (ANSA).