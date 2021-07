Sandrelli, mia Tosca inedita in difesa delle donne

(ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - Il tema della violenza sulle donne è uno dei messaggi che Stefania Sandrelli affida a un'inedita Tosca per il suo debutto nella regia lirica. Il 23 luglio l'opera portata in scena dall'attrice inaugurerà la 67esima edizione del festival Puccini di Torre del Lago, a Viareggio (Lucca), città natale di Sandrelli. "Per me è un'emozione straboccante - commenta Sandrelli - mio nonno mi cantava tutte le arie pucciniane e questo debutto mi tocca moltissimo, è un sogno".

Nella regia di Sandrelli, la Tosca ricorda quanto sia attuale il tema della violenza di genere. "La violenza sulle donne non è più tollerabile - aggiunge Sandrelli -. La Tosca è una donna coraggiosa, forte, che prova inquietudine per le cose che non le sembrano giuste, è un personaggio assolutamente contemporaneo".

(ANSA).