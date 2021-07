Musica: Danilo Rea a Jazz & Wine Montalcino

(ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 21 LUG - Per il festival Jazz & Wine in Montalcino (Siena) il Castello Banfi ospita il 22 luglio Danilo Rea e il suo 'Improvvisazione di piano solo'.

"Io improvviso sempre durante i concerti, odio avere una scaletta - dichiara l'artista - nulla è già deciso: per me un concerto è come un salto in un mondo che ti si apre strada facendo. È un po' come raccontare una storia, cercando di costruirla parola dopo parola, e trovando spunti per reinventarla ancora, sempre viaggiando melodicamente sul filo dei ricordi comuni". (ANSA).