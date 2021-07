Luka Sulic al Musart festival Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - Il violoncellista e cofondatore dei 2Cellos, Luka Sulic approda giovedì 22 luglio alle 21:15 in piazza della santissima Annunziata a Firenze, ospite del Musart festival 2021. Un concerto tra pop, rock e musica classica che lo vede al fianco di Evgeny Genchev, enfant prodige del pianoforte. Si va da Bohemian Rhapsody a We Are the Champions dei Queen, passando per Numb dei Linkin Park, Chandelier di Sia e Nothing Else Matters dei Metallica. Non mancano brani di musica classica e contemporanea: Czardas di Vittorio Monti, Nuvole Bianche di Ludovico Einaudi e altri.

Per Luka Sulic si tratta di un ritorno al repertorio extra-colto dopo il progetto de Le Quattro Stagioni di Vivaldi per violoncello, con cui ha conquistato le classifiche di classica in tutto il mondo.

Sempre giovedì 22 luglio, alle 18,45, nel Chiostro di Levante in piazza Brulleschi, Musart festival propone il concerto di Marco Trabace, nell'ambito della rassegna 'E adesso tocca a me' dedicata a session-men, musicisti, arrangiatori, compositori che affiancano da anni i big della musica d'autore e del pop: già al pianoforte con Dimartino, Vasco Brondi, Brunori Sas, Francesco Bianconi, Marco Trabace spazia tra ricerca, nuovo folk e pop d'autore.

Dalle 19 si potranno invece visitare gratuitamente giardini, luoghi di culto e palazzi monumentali adiacenti alla piazza. Tra questi il Giardino del Museo Archeologico, i due cortili dell'Istituto degli Innocenti, l'affaccio alla Chiesa di Santa Maria degli Innocenti, la Chiesa di San Francesco Poverino, la Basilica di SS. Annunziata, la Mensa della Caritas di San Francesco. (ANSA).