Covid: in Toscana nessun nuovo decesso, su i ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - In Toscana sono 246.642 i casi di positività al Coronavirus, 306 in più rispetto a ieri (285 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico). L'età media dei 306 nuovi positivi odierni è di 31 anni circa: 37% ha meno di 20 anni, 33% tra 20 e 39 anni, 24% tra 40 e 59 anni, 5% tra 60 e 79 anni, 1% ha 80 anni o più.

Eseguiti 7.089 tamponi molecolari e 4.362 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,7% è risultato positivo, il 5,5% sulle prime diagnosi. Non si registrano nuovi decessi: il totale resta pertanto di 6.899. Salgono invece i ricoverati: sono 91, 6 in più rispetto a ieri, di cui 13 in terapia intensiva, 2 in meno.

Questi i dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 237.193 (96,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 2.550, +9,2% rispetto a ieri. Complessivamente, 2.459 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (209 in più rispetto a ieri, più 9,3%). Sono 8.693 (212 in più rispetto a ieri, più 2,5%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Rispetto alle singole province Firenze registra 95 casi in più rispetto a ieri, Prato 11, Pistoia 14, Massa Carrara 10, Lucca 49, Pisa 24, Livorno 23, Arezzo 31, Siena 18, Grosseto 31.

