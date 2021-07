A1 chiusa per una notte tra Firenze sud-Incisa

(ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - Nuova chiusura sull'A1, tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello per i lavori della terza corsia: dalle 22 del 24 luglio alle 7 del giorno successivo stop al traffico in entrambe le direzioni. Lo rende noto Autostrade per l'Italia.

In alternativa, Aspi consiglia i seguenti itinerari: "Verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, percorrere la viabilità ordinaria dove, per l'occasione, sarà predisposta segnaletica temporanea di colore giallo indicante 'Roma' e rientrare sulla A1 alla stazione di Incisa Reggello, per proseguire in direzione di Roma; verso Firenze/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, percorrere la viabilità ordinaria dove, per l'occasione, sarà predisposta apposita segnaletica gialla indicante 'Bologna' e rientrare sulla A1 alla stazione di Firenze sud". (ANSA).