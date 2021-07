Covid: balli in locale Firenze,intervento polizia municipale

(ANSA) - FIRENZE, 18 LUG - Persone che ballavano sia all'interno che nella parte esterna del locale nonostante i divieti del Dpcm. É quanto si sono trovati davanti gli agenti della polizia municipale di Firenze durante i controlli effettuati la scorsa notte nell'ambito dei servizi 'Movida sicura' in zona Cascine. Le pattuglie, spiegano da Palazzo Vecchio in una nota, hanno accertato la presenza di circa 250 persone all'interno e un centinaio all'esterno con musica ad alto volume. Gli agenti, dopo aver fatto uscire i giovani presenti, hanno sanzionato i gestori e posto i sigilli al locale per violazione del Dpcm. Sono in corso accertamenti, fanno sapere, per capire se l'attività ha le necessarie autorizzazioni per svolgere attività di intrattenimento al momento comunque vietate dalle disposizioni legate all'emergenza sanitaria. (ANSA).