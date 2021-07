Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 16 LUG - Anche in Toscana la variante delta si fa sentire e tornano a crescere e non poco i contagi: oggi 169, ieri 173 (età media 33-34 anni) segnando quasi un raddoppio rispetto al giorno precedente e tornando a valori dei primi di giugno. E ieri per la prima volta da Pasqua è stato registrato un aumento dei ricoveri: 6 in più di cui 1 in terapia intensiva, secondo quanto riferito dall'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini in occasione dell'aggiornamento settimanale in commissione sanità del Consiglio toscano sulla pandemia e sulla campagna vaccinale.

E se in Toscana a oggi le somministrazioni di vaccino hanno superato quota 3,5 milioni, Bezzini, sentito insieme ai tecnici della Regione, ha detto che il 70% dei nuovi casi di contagio risulta essere non vaccinato, e tra i contagiati vaccinati sono prevalenti i paucisintomatici o gli asintomatici.

Ieri il monitoraggio settimanale di Gimbe riportava che nella settimana dal 7 al 13 luglio i nuovi casi di Covid in Toscana sono aumentati del 42,7% rispetto a quella precedente.

Ampiamente al di sotto della soglia di saturazione la percentuale di posti letto di terapia intensiva (3%) e ordinari (1%) occupati da pazienti positivi al coronavirus. Sul fronte delle vaccinazioni, per Gimbe la percentuale di popolazione toscana con ciclo completo è pari al 37,2%, a cui aggiungere un ulteriore 22,6% solo con prima dose. Ha completato il ciclo vaccinale il 95,6% degli over 80, a cui aggiungere un ulteriore 2,9% solo con prima dose. La percentuale di popolazione 70-79 anni con ciclo completo è pari al 75,3% (più un 14,4% solo con prima dose), mentre nella fascia 60-69 anni ha avuto le due somministrazioni il 57% del totale, oltre a un 27,2% con prima dose. Sempre in Toscana la percentuale di popolazione over 60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 10,1% (media Italia 12,4%). (ANSA).