Cadavere in canale a Piombino, ha ferita alla testa

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 15 LUG - Il cadavere di un uomo di circa 40 anni, con una ferita alla testa, è stato trovato riverso in un canale di scolo in zona portuale a Piombino (Livorno) intorno alle 12.30 di oggi. La morte, secondo una prima indicazione, risalirebbe a non più di 12 ore fa. A individuare il corpo e a dare l'allarme è stato un funzionario della Autorità portuale che stava effettuando un sopralluogo nella zona. Sul posto sono intervenuti il medico legale e i carabinieri, che coordinati dal pm di turno stanno cercando di risalire all'identità dell'uomo visto che risulterebbe privo di documenti. (ANSA).