Fiorentina: Barone, Roma ha Mourinho, noi Italiano

(ANSA) - FIRENZE, 14 LUG - "La prima giornata all'Olimpico contro la Roma sarà una sfida interessante tra proprietà americane. I giallorossi hanno Mourinho, noi abbiamo un tecnico giovane con tanto entusiasmo e un gioco particolare come Italiano, siamo molto fiduciosi''.

Così il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, presente alla cerimonia della compilazione del calendario di Serie A 2021-2022, ha commentato il sorteggio che vedrà la squadra viola e il suo nuovo allenatore impegnati in un inizio di stagione di fuoco con Atalanta e Inter nelle prime cinque giornate. E l'ultima gara per la Fiorentina sarà al Franchi nientemeno che contro la Juventus: "un match tutto da vivere, sempre", il commento di Barone. (ANSA).