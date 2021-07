Compagnia della Fortezza torna in scena in carcere Volterra

(ANSA) - FIRENZE, 14 LUG - Torna in scena, nel carcere di Volterra (Pisa) la compagnia della Fortezza: dal 25 luglio al 1 agosto la Fortezza Medicea-Casa di reclusione ospiterà lo spettacolo teatrale 'Naturae - la valle dell'annientamento/terzo quadro' con la direzione artistica di Armando Punzo. "La saga, iniziata con il primo spettacolo su Shakespeare nel 2015 - spiega lo stesso Punzo - doveva concludersi nel 2021 con l'ultimo atto di Naturae, ma la pandemia ha costretto la compagnia ad interrompere il lavoro agli inizi di marzo e a riprenderlo a fine maggio. Il tempo rimasto era troppo breve per realizzare il finale come lo si era immaginato da anni. Perciò questo spettacolo non sarà un approdo, ma la soglia necessaria da attraversare prima di raggiungere l'ottava valle nel prossimo anno". Tra le altre iniziative la mostra 'Naturae - la Compagnia della Fortezza nella Salina di Volterra' (fino a giugno 2022), un'installazione fotografica collettiva con oltre 100 immagini e un incontro per raccontare il sogno della realizzazione di un teatro all'interno della Fortezza Medicea (27 luglio, ore 18.30). In programma anche l'inaugurazione dell'Archivio storico della Compagnia della Fortezza (Biblioteca Guarnacci - Volterra ore 18.30) che diventerà un luogo di studio, ricerca e consultazione. "La Compagnia della Fortezza è un baluardo di cultura e di civiltà", ha detto l'assessore regionale all'istruzione Alessandra Nardini. "Anche per il 2021 - commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani - Armando Punzo ci dà appuntamento a Volterra per stupirci e sorprenderci, quest'anno, forse, ancora di più nella splendida cornice della Fortezza Medicea /Carcere di Volterra". (ANSA).