Uffizi diffusi, Schmidt valuta Rocca Strozzi Campi Bisenzio

(ANSA) - CAMPI BISENZIO (FIRENZE), 13 LUG - Rocca Strozzi, il castello medievale situato nel centro storico di Campi Bisenzio (Firenze) e già sede del museo archeologico di Gonfienti, potrebbe diventare uno spazio per il progetto 'Uffizi diffusi'.

E' quanto emerso ieri nel corso di un incontro tra il sindaco di Campi Bisenzio (Firenze) Emiliano Fossi e il direttore degli Uffizi Eike Schmidt. Nell'occasione, spiega una nota, il primo cittadino ha mostrato gli spazi della Rocca a Schmidt.

"Gli Uffizi diffusi sono un progetto meraviglioso, con implicazioni sociali, economiche e simboliche enormi - sottolinea Fossi -. L'arte distribuita nei territori recupera tutto il suo valore civico, e ci fa sentire parte di una grande comunità metropolitana con un patrimonio storico, culturale e sociale unico e condiviso. Grazie ai capolavori degli Uffizi, il nostro centro storico compirebbe un deciso passo verso il futuro: gli Uffizi diffusi, il Museo Gonfienti, il recupero della Rocca Strozzi e la nuova pista ciclopedonale renderanno Campi Bisenzio un polo turistico, economico e sociale di eccezionale valore". Per Schmidt, "Rocca Strozzi, bene culturale di grande valore, ha senza dubbio le caratteristiche per poter diventare una sede degli Uffizi diffusi". (ANSA).