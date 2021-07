Gkn: sciopero generale nel Fiorentino il 19/7

(ANSA) - FIRENZE, 13 LUG - Sciopero generale generale nell'area metropolitana di Firenze il 19 luglio, con manifestazione la mattina in piazza Santa Croce e astensione dal lavoro per le prime quattro ore della giornata, a sostegno della vertenza Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). Lo hanno proclamato i sindacati Cgil, Cisl e Uil per chiedere "il ritiro di tutti i licenziamenti, per la dignità del lavoro, per la tutela del tessuto industriale, per un sistema economico basato sui diritti, la legalità e il rispetto del lavoro".

La decisione di chiudere la Gkn, sottolineano i sindacati in una nota, "è l'espressione più chiara di una arroganza inaccettabile, che deve essere bloccata prima che si possa diffondere e diventare un 'modello' di politica industriale. Per tutti è il momento di scegliere da che parte stare non solo con le parole, ma con fatti concreti. Serve una risposta ferma e decisa, serve che i lavoratori e le lavoratrici, organizzati in sindacato, siano i protagonisti del cambiamento". (ANSA).