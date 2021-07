Incendi, fiamme su cima Alpe di Poti, a fuoco ripetitori

(ANSA) - AREZZO, 12 LUG - Un incendio è divampato sulla cima dell'Alpe di Poti, nel comune di Arezzo, dove si è alzata una colonna di fumo. A causa del forte vento il fuoco si è rapidamente propagato nella pineta che ricopre il monte andando ad interessare anche i numerosi ripetitori presenti in zona. Sul posto, spiega la Regione Toscana in una nota, stanno intervenendo sei squadre di volontariato anticendi boschivi e operai della Unione comuni Valtiberina.

La zona è impervia e difficile da raggiungere, pertanto la sala operativa regionale ha inviato un primo elicottero che fornirà valutazioni per impiego di ulteriori mezzi aerei. In arrivo anche il direttore operazioni che oltre alle strategie necessarie all'opera di spegnimento, pianificherà la richiesta di ulteriori squadre per spegnimento e successive opere di bonifica e controllo. (ANSA).