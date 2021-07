Europei: al Forte dei marmi sulla sabbia 'Grazie Italia'

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 12 LUG - 'Campioni d'Europa, grazie Italia': questa la mega scritta realizzata sulla sabbia di uno stabilimento balneare del Forte dei Marmi (Lucca), cittadina dove risiede Chicco Evani e dove è di casa anche Federico Chiesa, insieme alla famiglia. A entrambi, oltre che alla Nazionale, hanno fatto i complimenti il sindaco del Forte dei Marmi Bruno Murzi e Alberto Mattugini consigliere allo sport dell'amministrazione versiliese.

"E' una grande gioia per tutto il paese, un risultato eccezionale che ci rende particolarmente orgogliosi, menzione speciale va a Chicco Evani, residente da anni nella nostra città e a Federico Chiesa che abitualmente torna a Forte dei Marmi dal padre Enrico e dalla famiglia". "Una vittoria meritata per l'Italia - afferma Mattugini -: durante tutti i pre-partita ho inviato puntualmente un messaggio di in bocca al lupo a Chicco Evani con le foto delle scritte propiziatorie realizzate da Alberto Tosi sulla spiaggia del Bagno La Perla e anche per la vittoria non è mancato il messaggio sulla sabbia. Naturalmente quando Chicco tornerà a Forte dei Marmi ci congratuleremo con lui ufficialmente". (ANSA).