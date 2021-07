Accoltellato a Empoli durante festeggiamenti per Azzurri

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 12 LUG - Un 26enne è stato accoltellato la notte scorsa, intorno alle 2, in piazza della Vittoria a Empoli (Firenze) nel corso dei festeggiamenti per la conquista, da parte della Nazionale italiana, degli Europei.

Trasportato in codice rosso all'ospedale di Empoli, il giovane, secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini sono in corso da parte della polizia del commissariato empolese per capire il movente dell'aggressione.

