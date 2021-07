Cadono in Arno a Firenze, soccorsi due giovani

(ANSA) - FIRENZE, 11 LUG - Due giovani, un ragazzo e una ragazza entrambi di 18 anni, di origine peruviana, sono stati soccorsi questa notte dai vigili del fuoco intorno alle 3.45 dopo essere caduti in Arno, all'altezza del Ponte alla Vittoria a Firenze. Secondo quanto appreso, la ragazza era ubriaca ed è caduta in Arno e il ragazzo si sarebbe gettato in acqua per soccorrerla.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno raggiunto i due giovani a nuoto mentre la squadra di terra, dopo aver calato dal ponte tramite manovra Saf (Speleo alpino fluviale) il medico del 118, li ha raggiunti con il gommone. I due ragazzi sono stati recuperati e portati a riva, per poi essere affidati alle cure dei sanitari del 118. Portati in codice rosso all'ospedale di Careggi i due non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche polizia municipale, polizia di Stato e carabinieri. (ANSA).